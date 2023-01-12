В Самарской области в январе 2023 года состоится премьера мюзикла «Хозяйка Жигулей»

Постановка отличается интересным сюжетом и важным посылом.

В ближайшие дни жители Самарской области смогут увидеть премьеру мюзикла «Хозяйка Жигулей». Спектакли пройдут уже в этом месяце. Об этом сообщили в региональном правительстве.

– «Хозяйка Жигулей» – это не просто детско-юношеский музыкальный спектакль. Это удивительное путешествие во времени, которое позволит перенестись зрителям на несколько веков назад. Премьера станет уникальным событием всероссийского масштаба, – отмечают власти губернии.

По сюжету главные герои Ваня и Груня попадают в прошлое. Им предстоит пройти множество испытаний, чтобы понять: во все века главная ценность человечества – дружба.

Создателями мюзикла выступили настоящие профессионалы. Стихотворения для музыкальных номеров вышли из-под пера Ивана Овчинникова и Евгения Муравьева. Последний также стал автором либретто. Музыку к спектаклю написал Сергей Войтенко, а режиссером выступила Ирина Сидоренко. Роли в постановке достались самарским артистам театра для детей и молодежи «Мастерская». Главную роль исполнит Мария Феофанова.

Посмотреть спектакли в Самаре можно будет 13, 14 и 17 января. Они пройдут во Дворце культуры железнодорожников им. Пушкина. 16 января премьера состоится в новокуйбышевском Дворце культуры, 19 января – в МБУ ТКК «Драматический театр им. А.Н. Толстого» в Сызрани.

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