В Самаре откроется историко-документальная выставка «Волшебный мир кино»

Мероприятие приурочено к 125-летию показа первого киносеанса в Самаре. Фото: vk.com/cinema.samara

В пятницу, 13 января, в арт-фойе ЦРК «Художественный» им Т.А. Ивановой откроется выставка «Волшебный мир кино». Мероприятие приурочено к 125-летию показа первого киносеанса в Самаре. Об этом сообщили в региональном правительстве.

– В экспозиции представлено более 150 документов, фотографий, газетных материалов из фондов федеральных и областных архивов. Документы расскажут историю возникновения и развития кинематографа в Самаре и регионе в период конца XIX – XX века, – поделились областные власти.

Особое внимание на выставке будет уделено Куйбышевской студии кинохроники. В частности, посетители узнают, как на самарской земле снимали эпизоды картины «Тимур и его команда». Здесь также будут представлены материалы, рассказывающие о разработке сценария и создании первого многосерийного художественного фильма Куйбышевской студии телевидения «Тревожные ночи в Самаре».

Посетители смогут узнать, как проходили съемки популярного фильма. Фото: vk.com/cinema.samara

Открытие выставки состоится в 13:00. Она проработает до 13 февраля 2023 года. Вход бесплатный.

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