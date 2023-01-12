В Самаре ввели в эксплуатацию проблемный жилой комплекс «СК на Московском»

Ввод объекта позволил восстановить права 163 семей. Фото: министерство строительства Самарской области

В Самаре решилась судьба проблемной долевки, расположенной в Кировском районе. Речь идет об «СК на Московском». Строительство жилого комплекса было приостановлено в 2018 году, дольщикам пришлось ждать квартиры несколько лет. Недавно вопрос был решен. Об этом сообщили в региональном министерстве строительства.

– 30 декабря 2022 года многоквартирный жилой дом СК на Московском (1 пусковой комплекс) был введен в эксплуатацию. Он расположен на 18 км Московского шоссе (секции 1.1, 1.2, 1.3). Общая площадь 12-этажного дома – 12,8 тыс. «квадратов», – информирует Минстрой Самарской области.

Достроить ЖК удалось благодаря механизмам ППК «Фонд развития территорий». Ввод объекта позволил восстановить права 163 семей.

Отмечается, что в прошлом году фонд решил выделить средства на завершение строительства двух домов на 18 км Московского шоссе. Второй планируется ввести в эксплуатацию в 4-м квартале текущего года.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.