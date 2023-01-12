Дмитрий Азаров проверил условия пребывания самарских бойцов в воинских подразделениях Ростовской области

Самарцы также обсудили с главой региона личные вопросы в ходе приема. Фото: Дмитрий Азаров

11 и 12 января 2023 года губернатор Дмитрий Азаров провел в Ростовской области. Глава региона, как и обещал ранее, встретился с защитниками Отечества, проведал в госпитале раненых бойцов и организовал телемост военнослужащих с их родными и близкими. Защитники рассказали об условиях пребывания. Они отмечают, что их обеспечили качественным питанием, сейчас они продолжают подготовку.

– Потихоньку восстанавливаемся, реабилитируемся, набираем силы. Намерены и дальше Родину защищать. Если не мы, то кто? – поделились военнослужащие.

Хорошим подарком для бойцов стало общение с родными и близкими. Для них был организован телемост с Самарской областью. Разговоры длились больше часа. В дальнейшем такой формат работы планируется продолжить – Дмитрий Азаров прорабатывает этот вопрос с Министерством обороны.

А мама одного из бойцов, Галина Владимировна, решила лично проведать сына. Защитник оказался на задании, но женщина оценила условия, в которые живут военные.

– У них хорошие условия, не верьте, пожалуйста, в то, что говорят. Бойцы в надежных руках, – отметила Галина Владимировна.

Во время личного приема военнослужащие адресовали губернатору свои вопросы. Они также попросили дополнительную партию экипировки, спецсредств, бытовых предметов. Все вещи прибыли тем же вечером. Защитники поблагодарили Дмитрия Азаров за поддержку и внимание к ним.

– Не каждый губернатор будет так действовать – приехать сюда и помогать своим землякам. Мы это оценили. Такое решение – показатель внимания и поддержки, которые нам уделяют, –подчеркнули военнослужащие.

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