В Самарской области решить проблему с дефицитом медработников могут за семь лет

По словам главы Минздрава, ежегодно кадровый дефицит снижается на 6-8%. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарская область в ближайшие годы может решить проблему с дефицитом медицинских работников. Об этом в ходе прямого эфира в региональном ЦУР сообщил министр здравоохранения Армен Бенян.

– Мы ежегодно уменьшаем кадровый дефицит на 6-8%. Поверьте, это много. Конечно, в разных городах и муниципалитетах цифры разные, решаем проблемы точечно. Текущие темпы позволят ликвидировать дефицит специалистов, или сделать его минимально допустимым, в течение 6-7 лет, – отметил Армен Бенян.

По словам главы Минздрава Самарской области, это время требуется на подготовку медицинских работников. Так, качественное обучение специалистов первичного звена занимает шесть лет, подготовка узких специалистов – минимум восемь.

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