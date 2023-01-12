Жители Тольятти отправили новую партию гуманитарного груза бойцам СВО

Колонну с дополнительным обеспечением будет сопровождать Фонд ветеранов спецподразделений правоохранительных органов «Гвоздика».

Жители Тольятти продолжают оказывать помощь землякам-участникам спецоперации на Украине. Сейчас идет подготовка к отправке новой партии гуманитарного груза. Участие в его формировании приняли сотрудники местной администрации и муниципальных социальных учреждений. Информацию сообщили в мэрии города.

– Ребята получат все то, о чем просили. Собрали для них термобелье, шапки, влажные салфетки и другие предметы первой необходимости для организации быта бойцов, – поделились в администрации Тольятти.

Помимо указанных вещей, в состав гуманитарного груза вошли посылки от родных, а также письма и рисунки, которые направили защитникам Отечества юные тольяттинцы.

В дальнейшем колонну с дополнительным обеспечением сопроводит Фонд ветеранов спецподразделений правоохранительных органов «Гвоздика».

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