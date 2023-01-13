Выставка «Голоса старой Самары» открывается в Самаре 13 января

В рамках выставки для всех желающих пройдут мастер-классы и лекции. Фото: союз

Уже сегодня, 13 января, в 18:30 в Самаре открывается выставка «Голоса старой Самары». Она будет работать в выставочном зале самарского «Союза художников России» по 10 февраля.

— Имидж Самары складывается не только из экономических достижений советского периода, но и из его дореволюционной социокультурной истории. Для исторической памяти и обоснования уникальности имиджа города важна мещанская культура, о которой и смогут узнать самарцы в ходе выставки, — рассказали в пресс-службе союза.

Участие в проекте принимают мастера Самарской области, занимающиеся восстановлением и сохранением ремесел разных направлений и жанров. В рамках выставки для всех желающих пройдут мастер-классы и лекции.

Посмотреть экспозицию можно на улице Молодогвардейской, 209 с понедельника по пятницу в 11:00-19:00, а в субботу в 12:00-17:00. Вход свободный.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.