В Самарской области отметили 301 год со дня образования прокуратуры РФ

В региональном правительстве также прошло совещание, посвященное праздничному событию. Фото: правительство Самарской области

В четверг, 12 января 2023 года, в Самарской области отметили День работников прокуратуры. С праздником сотрудников надзорного органа поздравил глава региона Дмитрий Азаров.

– Прокурорский корпус Самарской области всегда отличали высочайший профессионализм, верность служебному долгу, высокая ответственность за результаты своего труда. И сегодня эти качества, передаваемые из поколения в поколение, помогают работникам прокуратуры достойно выполнять поставленные перед ними задачи, – отметил губернатор.

В правительстве также состоялось совещание, посвященное важному событию. Работники прокуратуры приняли еще множество поздравлений. Помимо этого, была проведена церемония награждения. Виновники торжества получили награды Генерального прокурора России, губернатора Самарской области, Самарской губернской думы.

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