Самара вошла в топ-5 городов России с самыми вежливыми водителями

Местные автомобилисты оценили обстановку на дорогах как достойную. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Самара оказалась в рейтинге городов России с самыми вежливыми водителями. Областная столица вошла в топ-5, заняв четвертую позицию. Об этом сообщает сервис SuperJob.

– К такому выводу пришли сами автомобилисты в ходе опроса. С точки зрения водителей, в Самаре уровень культуры на дорогах выше. Они поставили своим «коллегам по трассе» в среднем по 3,4 балла., – отмечают специалисты сервиса.

При этом пешеходы придерживаются другого мнения. Они отмечают, что нередко автомобилисты игнорируют правила пользования поворотниками, резко перестраиваются на дороге. Отдельного осуждения удостоились любители громкой музыки и лихачи.

Однако стоит заметить, что в сравнении с 2021 годом отношение пешеходов к водителям заметно улучшилось. Если два года назад они поставили автомобилистам 2,9 баллов, то в 2023 года этот показатель вырос до 3,2 баллов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.