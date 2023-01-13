Дмитрий Азаров обратился к жителям по случаю Дня Самарской губернии 13 января

Самарская область сегодня является одним из опорных регионов страны. Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Сегодня, 13 января, традиционно отмечается День Самарской губернии. По случаю памятной даты к жителям обратился губернатор Дмитрий Азаров.

— Наш регион часто называют сердцем России. Биение этого сердца во все времена определялось задачами государственного масштаба. Благодаря усилиям многих поколений самарцев, их таланту, самоотверженному служению Отечеству Самарская область сегодня является опорным регионом страны, — сказал глава региона.

Губернатор также отметил, что сейчас в условиях жесткого санкционного режима регион продолжает добиваться успеха во многих направлениях социально-экономического развития. Планируется и дальше укреплять экономику, привлекать инвестиции, создавать комфортные условия для жизни людей.

Справиться с возникшими угрозами и вызовами, мобилизовать все силы и ресурсы жителям Самарской области помогают, по словам Дмитрия Азарова, такие унаследованные от предков-волжан черты характера, как ответственность, единство, умение не пасовать перед трудностями, любовь к Родине. Они проявились и в ходе проведения специальной военной операции.

— Дорогие земляки, благодарю вас за труд, сохранение духовно-нравственных ценностей, уважительное отношение к истории, готовность отстоять свободу и независимость нашей Отчизны. От всей души желаю здоровья, добра и благополучия, мира и процветания, — подытожил Дмитрий Азаров.

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