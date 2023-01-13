В Самаре прошел тренинг для психологов, работающих с семьями участников СВО

Поддержка родных военнослужащих сегодня является одной из важных задач. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На текущей неделе Самарскую области посетили специалисты Федерального медико-биологического агентства. Они прибыли в регион по приглашению губернатора Дмитрия Азарова, чтобы провести рабочие встречи с местными специалистами, оказывающими психологическую поддержку семьям военнослужащих.

– В Самарской области оказанием психологической помощи занимается широкий круг специалистов. Мы вместе обсудили, как организовать эту работу лучшим образом, чтобы наши люди получили максимум возможной помощи и пользы, – отметил профессор кафедры восстановительной медицины, курортологии и физиотерапии, сестринского дела ФГБУ «Государственный научный центр РФ – Федеральный медицинский биофизический центр имени А.И. Бурназяна» Сергей Харитонов.

Сегодня в работу по психологической поддержке семей участников СВО вовлечены многие психологи. Это работники системы здравоохранения, образования, соцзащиты населения. В рамках визита федеральных коллег они прошли тренинговое обучение, которое поможет сделать помощь людям еще качественнее.

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