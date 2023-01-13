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НовостиОбщество13 января 2023 5:06

Самарские специалисты посоветовали офисным работникам простые упражнения для здоровья

Недостаточная физическая нагрузка на костно-мышечную систему способствует раннему развитию заболеваний позвоночника
Ирина СИНЕГУБОВА
Если выполнить все сразу невозможно, комплекс следует разбить на части и выполнять с перерывом.

Если выполнить все сразу невозможно, комплекс следует разбить на части и выполнять с перерывом.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре специалисты по медицинской реабилитации порекомендовали офисным работникам делать простые упражнения для укрепления здоровья.

Недостаточная физическая нагрузка на костно-мышечную систему способствует раннему развитию заболеваний позвоночника. Чтобы этого не допустить, врачи советуют офисным работникам выполнять лечебную гимнастику на рабочем месте.

Упражнения необходимо делать до приема пищи или через 30-40 минут после в медленном или среднем темпе. Если выполнить все сразу невозможно, комплекс следует разбить на части и выполнять с перерывом.

— Поднимайте руки и вдыхайте, опускайте и выдыхайте по два раза, разминайте кисти рук по семь раз, вращайте руки в локтевых суставах по 4 раза в каждую сторону, поднимайте ноги и сгибайте в коленях до прямого угла, наклоняйте голову в разные стороны, тяните носки на себя, — рассказали в минздраве Самарской области.

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