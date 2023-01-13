Названы популярные места, которые посетили жители Самарской области в новогодние каникулы

Оказалось, что жители губернии предпочли отдых на родной земле. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, какие места были популярны у жителей Самарской области в новогодние праздники. Аналитики сервиса каршеринга «Делимобиль» изучили поездки самарцев и составили топ-5 направлений.

– На автомобилях каршеринга самарцы чаще всего ездили в ближайшие города спутники, расположенные рядом большие города, горнолыжные курорты и природные заповедники, – поделились в пресс-службе сервиса.

Оказалось, что многие жители губернии предпочитают проводить новогодние каникулы на малой родине. Самым популярным направлением в 2023 году оказался Тольятти и его окрестности. Автоград возглавил топ рейтинга.

Некоторые самарцы решили провести праздники вдали от Самарской области. Многие отправились в Казань, что позволило столице Татарстана занять вторую позицию. На третьем месте разместился город Кинель, на четвертом – Нефтегорск. Замкнул пятерку лидеров Дубовый Умет.

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