В Самарской области четверо парней обманом забирали деньги у пожилых людей

Курьерами оказались четверо молодых людей в возрасте от 15 до 23 лет. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Тольятти 9 января этого года в полицию обратились четыре местные жительницы: 80-летняя, 82-летняя, 73-летняя и 74-летняя. Они стали жертвами мошенников.

— Общая сумма причиненного ущерба составила более 900 тысяч рублей. Пенсионеркам звонили незнакомцы, которые представлялись сотрудниками правоохранительных органов и сообщали о вине в ДТП близкого человека, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Пожилых женщин просили передать деньги в пакете курьерам якобы для «решения вопроса» о невозбуждении уголовного дела. Полицейские установили предполагаемый автомобиль, на котором передвигались мошенники, и задержали четверо молодых людей в возрасте от 15 до 23 лет.

Выяснилось, что парни выполняли функции курьера, они получали деньги от обманутых людей и переводили их на различные банковские счета. В настоящее время идет расследование уголовных дел. Двух молодых людей заключили под стражу.

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