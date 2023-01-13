В Самаре планируется строительство высотки на проспекте Юных Пионеров

Проект вынесен на общественные обсуждения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кировском районе Самары может появиться еще одна высотка. Строительство многоэтажного дома планируется на проспекте Юных Пионеров, прямо около школы №168. Об этом сообщается в постановлении городской администрации.

Согласно документации, объект может появиться на участке площадью 3 тысячи квадратных метров. Количество парковочных мест при этом составит 0,5 на квартиру.

Сейчас проект застройки проходит общественное обсуждение. Слушания пройдут с 12 января по 2 февраля 2022 года. Ознакомиться с проектом можно на экспозиции в здании департамента градостроительства (ул. Галактионовская, 132). Она будет работать с 19 до 26 января 2023 года включительно.

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