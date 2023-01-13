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НовостиОбщество13 января 2023 6:02

Роспотребнадзор сообщил о новом виде мошенничества в Самарской области

Злоумышленники открыли сбор средств «на лечение ребенка»
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Якобы больной ребенок оказался родственником сотрудницы управления Роспотребнадзора.

Якобы больной ребенок оказался родственником сотрудницы управления Роспотребнадзора.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области активно распространяется новый вид мошенничества. На этот раз преступники собирают деньги на «лечение больного ребенка». Причем сбор ведется от имени начальника управления Роспотребнадзора по Новокуйбышевску. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

– Сообщение о сборе средств поступили сотрудникам управления Роспотребнадзора по Самарской области и хозяйствующим субъектам. Сообщается, что деньги нужны на лечение племянника начальника управления Роспотребнадзора в городе Новокуйбышевске Оксаны Веткиной, – информируют в региональном управлении Роспотребнадзора.

Сотрудники ведомства просят граждан быть бдительнее и в случае поступления таких сообщений обращаться в полицию.

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