Десять объектов культурного наследия взяли под охрану в историческом центре Самары

В течение недели отдел госохраны объектов культурного наследия должен будет внести все изменения в документы. Фото: 2ГИС

В историческом центре Самары десять домов, являющихся объектами культурного наследия, взяли под охрану. Информация об этом появилась на сайте правительства Самарской области.

В перечень вошли следующие здания: «Дом П. Г. Новокрещенова», «Дом Долгашева», «Дом, в котором жил судебный следователь Я. Л. Тейтель, у которого часто бывал В. И. Ленин», «Жилой дом на городской усадьбе Осокиной В. А., Баннова Ф. Ф.», «Дом С. М. Решетникова».

Помимо этого, под охраной теперь находятся «Дом специалистов», «Дом мещанина Жукова И. Ф.», «Жилой дом Самарцева Е. П.», «Дом торгово-промышленного товарищества Н. Е.Башкирова», «Дом Первовского».

В течение недели со дня опубликования приказов отдел государственной охраны объектов культурного наследия должен будет внести все изменения в соответствующие документы.

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