В Самаре застройщик после вмешательства приставов устранил дефекты в сданной квартире

Приставы взыскали с компании 50 тысяч рублей. Фото: УФССП по Самарской области
В Самаре судебные приставы помогли дольщице привести в порядок сданную квартиру. Женщина получила жилье от застройщика, однако в помещении были обнаружены нарушения.
Как сообщает УФССП по Самарской области, самарчанка купила недвижимость в рамках ДДУ. По договору компания должна была передать ей квартиру площадью 50 «квадратов» в установленные сроки. Когда время подошло, выяснилось, что объект не готов.
– Вопреки заключенному договору в жилом помещении не были оштукатурены стены и залит пол, имелся дефект в застеклении лоджии, – пояснили в УФССП по региону.
Стороны заключили дополнительное соглашение, согласно которому застройщик должен был устранить все недочеты. Но к ремонту объекта компания так и не приступила. Хозяйка жилья обратилась в суд, который принял ее сторону.
Отмечается, что работы были выполнены только после того, как приставы вынесли постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей. Сейчас нарушения устранены.
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