В ходе рейдов по алкоголю выявили 9 нарушений в Самарской области за первую неделю 2023 года

Нарушение выявили в одном из магазинов Кировского района Самары. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области за первую неделю 2023 года сотрудники полиции составили 9 протоколов об административных правонарушениях, 6 из которых за нарушение правил продажи алкоголя, 2 – за незаконную продажу и 1 – за незаконное перемещение.

— Проведенная проверка позволила обнаружить розничную продажу алкоголя в запрещенное время суток, то есть в период времени с 23:00 по 08:00),

Нарушение выявили в одном из магазинов Кировского района Самары. В отношении индивидуального предпринимателя возбудили дело об административном правонарушении, а пять литров алкогольной продукции на сумму почти тысяча рублей изъяли из незаконного оборота.

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