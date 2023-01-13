Под Самарой прохожий угнал заведенный чужой автомобиль

Задержать угонщика удалось только после погони. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Чапаевске мужчина решил оставить машину заведенной на стоянке и едва не лишился авто. Транспорт заметил прохожий – он решил погреться в салоне, а после угнал легковушку. Информацию сообщили в ГУ МВД по региону.

Происшествие произошло около одного из домов. Владелец «Ваз 2112» оставил машину на парковке. Около 11 часов вечера он решил прогреть автомобиль. Запустив двигатель, мужчина вернулся обратно домой. Когда он вновь вышел на улицу, машина исчезла. Пострадавший обратился в полицию.

Сотрудники ГИБДД обнаружили автомобиль в тот же вечер. После непродолжительной погони они задержали угонщика. Им оказался 22-летний житель Чапаевска, ранее судимый за грабеж. Парень признался, что хотел погреться в автомобиле, а после решил покататься.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Расследование продолжается.

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