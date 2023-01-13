В Самаре за 40 млн рублей продают круглогодичную турбазу на берегу Волги

Автор объявления отмечает, что из окон здания открывается панорамный вид. Фото: Авито.

В областной столице выставили на продажу турбазу, расположенную на ул. Стрелка реки Самары. Соответствующее объявление появилось в конце декабря 2022 года на сайте «Авито».

– Продается круглогодичная туристическая база на берегу Волги. Она была построена финской строительной организацией. Комфортный отдых в коттеджах сочетается с возможностью большой кухни, красивого ресторана, выходящего панорамными окнами на Волгу, – сообщает продавец.

В объявлении отмечается, что на турбазе есть несколько саун, открытые и закрытые бассейны, тренажерный зал и пляж. Помимо главного корпуса, объект состоит из семи дачных коттеджей, охотничьего домика. Общая площадь турбазы составляет 6841 квадратный метр.

Стоимость объекта – 40 млн. рублей.

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