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НовостиОбщество13 января 2023 7:26

В Самаре за 40 млн рублей продают круглогодичную турбазу на берегу Волги

Объект находится неподалеку от речпорта
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Автор объявления отмечает, что из окон здания открывается панорамный вид.

Автор объявления отмечает, что из окон здания открывается панорамный вид.

Фото: Авито.

В областной столице выставили на продажу турбазу, расположенную на ул. Стрелка реки Самары. Соответствующее объявление появилось в конце декабря 2022 года на сайте «Авито».

– Продается круглогодичная туристическая база на берегу Волги. Она была построена финской строительной организацией. Комфортный отдых в коттеджах сочетается с возможностью большой кухни, красивого ресторана, выходящего панорамными окнами на Волгу, – сообщает продавец.

В объявлении отмечается, что на турбазе есть несколько саун, открытые и закрытые бассейны, тренажерный зал и пляж. Помимо главного корпуса, объект состоит из семи дачных коттеджей, охотничьего домика. Общая площадь турбазы составляет 6841 квадратный метр.

Стоимость объекта – 40 млн. рублей.

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