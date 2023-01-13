Поезда перевезли более 600 пассажиров Куйбышевской железной дороги в новогодние праздники

Туристы из Самары посетили Марийский национальный театр драмы им. М. Шкетана. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Более 600 туристов в период новогодних каникул путешествовали с вокзалов и станций Куйбышевской магистрали в туристических поездах. Об этом сообщили в пресс-службе «РЖД».

За время праздничного отдыха пассажиры двухэтажного туристического поезда Самара – Саранск – Москва смогли в рамках одного тура познакомиться с достопримечательностями двух столиц.

В Саранске туристы посетили Мордовский государственный театр оперы и балета и музей изобразительных искусств, а в Москве побывали на главной рождественской ярмарке и увидели новогодние достопримечательности столицы.

Также в новогодние праздники туристы из Самары посетили Марийский национальный театр драмы им. М. Шкетана и знаменитую набережную Брюгге, а в Казани – Кремль и музей-заповедник под открытым небом «Остров-град Свияжск».

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