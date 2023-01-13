Окоченевший труп полураздетого парня нашли около «Агропарка» в Самаре 11 января 2023 года

Следователи организовали процессуальную проверку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В среду, 11 января 2023 года, на Волжском шоссе в Самаре произошло ЧП. Там в районе «Агропарка» нашли окоченевший труп мужчины. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

По словам местных жителей, погибший – молодой человек. Его обнаружили лежащим на асфальте лицом вниз. Что странно, на парне не было верхней одежды и обуви. Он был одет только в майку и брюки. На ногах даже не было носков.

- Скорее всего, парень лежал там очень давно. Он полностью примерз – его невозможно было поднять с земли. Чтобы транспортировать в морг, пришлось немного отогреть тело, - поделились свидетели страшной картины.

Информацию об обнаружении трупа прокомментировали в СУ СК по Самарской области. По данным ведомства мертвеца нашли по адресу: Волжское шоссе, 106 в Кировском районе Самары. Личность погибшего уже установлена. Это молодой человек 1999 года рождения.

- Труп с признаками обморожения был обнаружен 11 января 2023 года. В настоящее время по факту произошедшего проводится процессуальная проверка, - рассказали «КП-Самара» в пресс-службе СУ СК по Самарской области.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося. Также им предстоит выяснить точную причину смерти молодого человека.

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