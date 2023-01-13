Водитель Lifan сбил подростка в Железнодорожном районе Самары

Пострадавшего доставили в больницу Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В четверг, 13 января 2023 года, в Самаре произошло ДТП с участием пешехода. Пострадавший спешил на общественный транспорт, когда его сбила иномарка. Подробности сообщили в региональном ГУ МВД.

Происшествие произошло в 15:00 в Железнодорожном районе. 64-летний водитель Lifan ехал по улице Партизанской в сторону улицы Тухачевского. В этот момент дорогу переходил 17-летний пешеход – спешил к остановившемуся трамваю. Согласно материалам ГИБДД, напротив дома №56 водитель сбил пешехода.

Отмечается, что после ДТП пострадавший был доставлен в больницу. Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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