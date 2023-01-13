Армен Бенян дал рекомендации жителям Самарской области на Старый Новый год и Крещение

Важно также думать о своем здоровье при принятия решения погружаться ли в прорубь. Фото: ЦУР Самарской области

Министр здравоохранения региона Армен Бенян дал рекомендации на Старый Новый год и Крещение, как провести зимние праздники без вреда для здоровья. Об этом сообщает ЦУР Самарской области.

— Умеренность гарантирует, что сегодняшние удовольствия не помешают завтрашнему нормальному образу жизни. Поэтому главной рекомендацией является минимизировать или исключить все факторы, которые наносят вред. Этот принцип распространяется и на блюда праздничного стола, — сказал Армен Бенян.

Важно также думать о своем здоровье при принятия решения погружаться ли в прорубь. Стоит оценить состояние организма, прежде чем идти на резкое изменение гомеостаза (равновесия). Тем, у кого со здоровьем все в порядке, рекомендуется помнить о соблюдении правил безопасности.

— Если вы чувствуете какие-то признаки респираторного заболевания или ваше самочувствие ухудшилось из-за хронических заболеваний, не нужно идти на дополнительное обострение, а лучше воздержаться и в молитве воздать свою дань богу, — отметил министр здравоохранения региона.

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