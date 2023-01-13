В Самаре наградили победителей новогоднего конкурса сочинений

В состав жюри вошли кандидаты педагогических наук, учителя русского языка и литературы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре подвели итоги ежегодного конкурса сочинений-размышлений на тему «Если бы я был Дедом Морозом, что бы я сделал для своего города». Об этом сообщили в городской думе.

В 2021 году в нем участвовало более четырех тысяч старшеклассников, а в 2022 году – 4378 учащихся из 142 образовательных учреждений Самары. В состав жюри вошли кандидаты педагогических наук, учителя русского языка и литературы.

Лучшими признали 20 сочинений, а победителем стала ученица школы № 150 Ангелина Мартынова. Торжественное подведение итогов, поздравления и награждение призеров прошло в самарской думе. Награды ребятам вручили глава города Елена Лапушкина и спикер думы Алексей Дегтев.

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