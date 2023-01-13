Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
-14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество13 января 2023 8:34

В Самаре наградили победителей новогоднего конкурса сочинений

Участвовало 4378 старшеклассников из 142 образовательных учреждений города
Ирина СИНЕГУБОВА
В состав жюри вошли кандидаты педагогических наук, учителя русского языка и литературы.

В состав жюри вошли кандидаты педагогических наук, учителя русского языка и литературы.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре подвели итоги ежегодного конкурса сочинений-размышлений на тему «Если бы я был Дедом Морозом, что бы я сделал для своего города». Об этом сообщили в городской думе.

В 2021 году в нем участвовало более четырех тысяч старшеклассников, а в 2022 году – 4378 учащихся из 142 образовательных учреждений Самары. В состав жюри вошли кандидаты педагогических наук, учителя русского языка и литературы.

Лучшими признали 20 сочинений, а победителем стала ученица школы № 150 Ангелина Мартынова. Торжественное подведение итогов, поздравления и награждение призеров прошло в самарской думе. Награды ребятам вручили глава города Елена Лапушкина и спикер думы Алексей Дегтев.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.