Общий уровень газификации Самарской области составляет около 94%

В 2022 году жители Самарской области подали 14 222 заявки на социальную газификацию / Фото: Единая Россия

В Самарской области сохраняются темпы социальной догазификации. В настоящее время общий уровень газификации в регионе составляет около 94%, в сельской местности еще выше – 98,9%. Об этом рассказала первый заместитель председателя Самарской губернской думы Марина Антимонова.

- Реализация программы социальной газификации начата по инициативе «Единой России» и находится на депутатском контроле. В 2022 году в газораспределительные организации Самарской области поступило 14 222 заявки. До границ участка исполнено 2 407. Услугу «под ключ» получили 1 579 домовладений, - сообщила депутат.

Также в Самарской области расширили списки льготников, которые получают соцвыплату в 145 тысяч рублей на приобретение газового оборудования. Сейчас таких категорий 17. Среди них: инвалиды и участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, многодетные семьи, ветераны боевых действий. Льготники могут направить выплату на покупку и установку газового оборудования, на оплату проектирования и строительства сетей. По словам Марины Антимоновой, такой мерой поддержки воспользовались уже 120 человек.

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