В Самаре директор салона сотовой связи оформила на пенсионерку кредитную карту

Общий ущерб составил более 38 тысяч рублей. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре 21-летняя директор салона сотовой связи оформила на 68-летнюю клиентку кредитную карту и расплачивалась ею в магазинах, аптеках, службах доставки еды.

— В салоне сотовой связи пенсионерка приобретала мобильный телефон в рассрочку. Девушка воспользовалась ее данными, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Работница получила доступ к личному кабинету и перевела с другой кредитной карты 27 тысяч рублей на вновь оформленную. Часть она обналичила, остальное потратила на покупку лекарств, одежды, аксессуаров и еду. Общий ущерб составил более 38 тысяч рублей.

Ранее не судимой бывшей работнице салона сотовой связи предъявили обвинение в совершении пяти эпизодов. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

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