Жители ул. Ленинградской в Отрадном участвуют в конкурсе «Лучший зимний двор России»

Праздник во дворе принес много положительных эмоций и впечатлений детям и взрослым / Фото: Единая Россия

В Самарской области продолжается конкурс «Лучший зимний двор России». Его проводят при поддержке партии «Единая Россия». Среди участников – двор дома № 41 по улице Ленинградской в Отрадном. Местные жители одними из первых подали заявку.

Преобразить площадку к Новому году и устроить там праздник решили активисты совета общественности микрорайона № 17 Галина Пирожкова и Владимир Муратов. Вместе они провели для жителей хоровод у елки, встречу с Дедом Морозом и Снегурочкой, а также веселые конкурсы, зажигательные танцы и даже новогоднее караоке.

- Праздник во дворе принес много положительных эмоций и впечатлений детям и взрослым. Такие мероприятия способствуют объединению соседей, вовлечению молодежи в жизнь микрорайона и подталкивает на совместные проекты, - отметил председатель совета общественности микрорайона № 17, депутат-единоросс думы Отрадного Владимир Муратов.

Напомним, конкурс проходит по трем номинациям: «Лучшее зимнее мероприятие во дворе», «Лучшая зимняя дворовая инфраструктура» и «Лучшее зимнее оформление двора». Подать заявку (с эссе и фото) на участие в нем можно до 28 февраля 2023 года. Жюри конкурса выберет победителей до 15 марта 2023 года.

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