Студенты «Крыльев Ростеха» успешно освоили токарное дело в Самаре

На квалификационном экзамене целевики показали свои навыки работы на токарных станках / Фото: ПАО "ОДК-Кузнецов"

Студенты специального образовательного проекта ПАО «ОДК-Кузнецов» и Самарского университета имени С.П. Королева «Крыльев Ростеха» получили рабочие профессии. Будущие конструкторы-двигателисты освоили токарное дело и успешно сдали квалификационный экзамен.

Получение рабочей профессии для студентов «Крыльев Ростеха» обязательно. Экзамен для них проходил в два этапа. На первом студентам нужно было сдать теорию, на втором – показать полученные навыки непосредственно в цехе. По заданию они выполняли механическую обработку деталей на токарных станках. После успешно пройденных испытаний целевикам вручили свидетельства о получении рабочей профессии – токарь третьего квалификационного разряда.

– Наставники студентов первого курса «Крыльев Ростеха» – опытные инженеры опытно-конструкторского бюро. Ребята углубленно изучают программирование. С будущего года их ждут новые направления подготовки. К примеру, это дисциплины, связанные с применением аддитивных технологий в производстве, – отметила директор по персоналу ПАО «ОДК-Кузнецов» Ольга Красавина.

Напомним, в 2022 году в Самаре состоялся третий набор студентов-целевиков образовательной программы «Крылья Ростеха». Участниками проекта стали 54 человека. Сейчас молодые люди обучаются в Самарском университете по специальности «Проектирование авиационных и ракетных двигателей». После получения диплома о высшем образовании им будет гарантирована работа в ОДК-Кузнецов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.