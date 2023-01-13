В Самарской области усилят контроль на дорогах с 13 по 15 января 2023 года

Контроль на дорогах усилят Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области планируют провести традиционные рейды в предвыходные и выходные дни. Инспекторы усилят контроль на дорогах.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, сотрудники дорожной полиции примут участие в масштабных рейдовых мероприятиях с 13 по 15 января 2023 года. Особое внимание правоохранители уделят автомобилистам, севшим за руль в состоянии алкогольного опьянения. В ходе рейдов задействуют максимальное количество личного состава ГИБДД.

Напомним, за первое задержание пьяного водителя ждет штраф в 30 тысяч рублей и временное лишение прав. При повторном задержании автолюбители может грозить уголовное наказание, сумма штрафа при этом составит от 200 до 300 тысяч рублей.

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