Россияне на 40% увеличили траты на подарки

Траты россиян на покупку подарков в новогодние каникулы выросли на 41% к аналогичному периоду прошлого года. Об этом свидетельствует статистика Первого ОФД (входит в группу ВТБ). За праздничные выходные в магазинах, обслуживаемых оператором фискальных данных, на подарки покупатели направили почти 10 млрд рублей. Количество покупок выросло на треть год к году.

По статистике Первого ОФД, основной объем трат – 3,3 млрд рублей – пришелся на товары и услуги для красоты и ухода. Почти вдвое – на 85% – увеличились траты россиян на подарки в сегменте аксессуаров. Третье место по объему расходов на подарки заняли товары для детей. Увеличился спрос и в других категориях подарков, например, расходы на подарочные сувениры в каникулы выросли на 46%. На 43% больше россияне направили на покупку подарочных карт и сертификатов. На треть увеличились траты на покупку в подарок смартфонов, а также товаров для творчества.

- Длинные новогодние праздники позволяют россиянам посетить с поздравлениями родственников и друзей, а также совершить небольшое путешествие по стране. В этот период многие покупают подарки, которые не успели приобрести перед праздниками, поэтому мы фиксируем традиционный всплеск спроса в основных «подарочных» категориях – на средства для красоты и ухода, ювелирные и кожаные изделия, детские игрушки, а также на изделия народных художественных промыслов, – комментирует руководитель продаж аналитических сервисов Первый ОФД Александра Красовская.