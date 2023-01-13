В Самарской области почти 40% жителей увеличили траты на ЗОЖ

Самарцы рассказали, что стали больше тратить на здоровье Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области все больше местных жителей увеличивают траты на здоровый образ жизни. Аналитики провели опрос среди населения.

По информации службы исследований hh.ru, 41% респондентов признались, что всегда придерживаются здорового образа жизни, 36% только иногда прибегают к ЗОЖ, в период набора веса или проблем со здоровьем. Еще 18% не придерживаются ЗОЖ, но уже задумываются об этом. Только 5% даже не думают о здоровом образе жизни.

Отмечают, что чаще всего здорового образа жизни придерживаются женщины и работники науки и образования 37% респондентов признают, что стали тратить на здоровье гораздо больше.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал