Опрос показал, что прогуливающие школу самарцы зарабатывают больше

Нынешняя молодежь до 24 лет пропускала уроки без уважительной причины в целом реже. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Согласно опросу сервиса SuperJob самарцы, которые иногда прогуливали школу, зарабатывают больше. Некоторые уроки не посещали 41% жителей.

Злостных прогульщиков больше всего среди системных администраторов, программистов, квалифицированных рабочих и главных бухгалтеров. Мужчины чаще женщин игнорировали посещение образовательного учреждения.

Также сервис выяснил, что нынешняя молодежь до 24 лет пропускала уроки без уважительной причины в целом реже, чем люди, которым сейчас за 45 лет. Среди самарцев с зарплатой от 80 тысяч рублей бывших прогульщиков больше, чем среди тех, чей заработок ниже.

Среди главных бухгалтеров 8% часто пропускали уроки без уважительной причины, еще 25% — время от времени, а среди руководителей таковых 7 и 16% соответственно. Больше всего злостных оказалось среди системных администраторов (10%).

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