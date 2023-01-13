Самарцам рассказали, сколько будет стоить уборка в доме после праздников

Многие самарцы заказывают услуги клининговых компаний Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местным жителям рассказали, во сколько им обойдется привести дом в порядок. Все больше граждан начали искать помощников, чтобы провести генеральную уборку.

По данным Авито Услуг, после Нового года и каникул не все самарцы еще вернулись в привычный ритм. Жители региона стали больше обращаться к специалистам по уборке. В областной столице самарцы искали помощников по уборку на 26% чаще, чем в 2022 году. При этом, объявлений от исполнителей стало на 15% больше. Средняя цена за одну комнату составила 500 рублей.

В стоимость включают влажную уборку, мойку полов и очистку кафеля. Также жители стали искать специалистов по вывозу елок. Почти каждый 5-й заказывают подобные услуги.

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