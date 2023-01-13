«Донстрой» не будет осваивать участок в границах улиц Арцыбушевской и Рабочей в Самаре

Обследования были проведены в октябре 2022 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Специалисты обнаружили объект археологического наследия в центре Самары. Речь идет о площадке, расположенной в границах улиц Арцыбушевской и Рабочей. Об этом сообщается в документах регионального УГООКН.

Согласно документам, в октябре 2022 года исследователи обследовали территорию в Одесском переулке. Заказчиком работ выступило ООО «СЗ «Донстрой». Участок планировалось приспособить под современное использование. Однако в ходе обследования был обнаружен неизвестный ранее объект археологического наследия.

– Участок находится в границах улиц Рабочей, Арцыбушевской, Буянова и Одесского переулка. Большая часть памятника расположена на месте снесенных одноэтажных домов по Арцыбушевской. Здесь были обнаружены фрагменты круговой керамики, изделий из фарфора, фаянса, стекла, металла, фрагменты костей животных. Все они – младше 100 лет, – следует из документации.

Отмечается, что строительные работы могут нанести вред объекту археологического наследия. Из документа следует, что сейчас важно сохранить целостность участка. Для этого необходимы археологические наблюдения.

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