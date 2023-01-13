Самарец отправится в колонию за угрозы в адрес сотрудника полиции

Происшествие случилось в августе 2022 года. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Самары окажется в колонии из-за угроз в адрес сотрудника полиции. Мужчина вооружился ножом и грозил правоохранителю расправой. Подробности сообщили в региональной прокуратуре.

Эта история произошла в августе 2022 года около одного из домов в Сиреневом переулке. Ранее судимый самарец находился под административным надзором. К нему пришел с проверкой полицейский, однако мужчине это не понравилось.

– Гражданин был пьян. Угрожая ножом, он высказал угрозы физической расправы в адрес инспектора отдела полиции, – рассказали в прокуратуре Самарской области.

В отношении грозного самарца возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ «Угроза применения насилия в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей». Куйбышевский районный суд приговорил его к двум годам колонии строгого режима.

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