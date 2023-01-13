В Тольятти после прокурорской проверки администрация города снесет самовольные постройки

В настоящее время решение суда до сих пор не было исполнено. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Тольятти прокуратура в ходе проверки обнаружила нарушения администрации города, которая не снесла незавершенные строительством объекты по ул. Спортивной № 1.2 Г и № 1.2.В.

— В январе 2020 года арбитражный суд региона признал их самовольными постройками и обязал ООО «Горстрой» снести их своими силами, а в случае неисполнения этим должна была заняться мэрия, — сообщили в прокуратуре Самарской области.

В феврале 2021 года было разработано, согласовано и утверждено техническое задание на выполнение сноса объектов. В настоящее время решение суда до сих пор не исполнено, постройки не снесены, а на территорию имеется свободный доступ посторонних.

В связи с выявленными нарушениями прокуратура города внесла представление главе Тольятти. По результатам его рассмотрения администрация получила три коммерческих предложения на организацию работ по сносу объектов. В бюджете на 2023 год заложены средства на их снос.

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