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НовостиОбщество13 января 2023 12:05

В Самарской области отремонтируют дорогу села Челно-Вершины в 2023 году

Работы проведут по нацпроекту
Алена ПРОВКИНА
Работники завершат ремонт в октябре

Работники завершат ремонт в октябре

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области планируют отремонтировать обводную дорогу в селе Челно-Вершины. Работы проведут на средства национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Специалисты обновят участок методом холодной регенерации. Подобная работа даст «бетонную плиту» и усиленное основание. Также проект предусматривают ремонт пересечений, примыканий, водопропускных труб, укрепление обочин и устройство дорожного полотна, сообщают в пресс-службе правительства региона.

Чтобы обеспечить безопасности, работники установят сигнальные столбики и дорожные знаки. Ремонт планируют завершить 1 октября 2023 года.

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