Утренние рейсы добавят трамваю № 9 в Самаре с 16 января 2023 года

Дополнительные рейсы внесут для улучшения транспортного обслуживания пассажиров
Фото: администрация Самары
В Самаре изменят режим работы трамвая № 9 «Костромской переулок – стадион «Металлург». С понедельника, 16 января 2023 года, на маршрут добавят утренние рейсы. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
- Дополнительные рейсы будут организованы для улучшения транспортного обслуживания пассажиров и с учетом обращений работников оборонных предприятий в Юнгородке, - отметили в мэрии.
Со следующей недели трамваи № 9 будут делать дополнительные рейсы от остановки «Костромской переулок» в 6:41, 7:16 и 7:51. Отправление от остановки «Стадион «Металлург» - в 6:57, 7:32, 8:16. Горожан просят быть внимательнее при планировании поездок.
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