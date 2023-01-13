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НовостиОбщество13 января 2023 12:05

Утренние рейсы добавят трамваю № 9 в Самаре с 16 января 2023 года

Корректировки внесут по просьбам работников предприятий в Юнгородке
Анастасия ФИЛАТОВА
Дополнительные рейсы внесут для улучшения транспортного обслуживания пассажиров

Дополнительные рейсы внесут для улучшения транспортного обслуживания пассажиров

Фото: администрация Самары

В Самаре изменят режим работы трамвая № 9 «Костромской переулок – стадион «Металлург». С понедельника, 16 января 2023 года, на маршрут добавят утренние рейсы. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

- Дополнительные рейсы будут организованы для улучшения транспортного обслуживания пассажиров и с учетом обращений работников оборонных предприятий в Юнгородке, - отметили в мэрии.

Со следующей недели трамваи № 9 будут делать дополнительные рейсы от остановки «Костромской переулок» в 6:41, 7:16 и 7:51. Отправление от остановки «Стадион «Металлург» - в 6:57, 7:32, 8:16. Горожан просят быть внимательнее при планировании поездок.

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