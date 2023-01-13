Сбер проанализировал будущее климатической повестки в банках России и других стран

Банк представил исследование «Будущее климатической повестки в банках» по итогам анализа десяти крупнейших российских банков и 20 зарубежных банков. Отчет рассказывает о будущем климатических стратегий отечественных банков и направлениях развития российской климатической повестки.

По сравнению с ведущими международными финансовыми институтами крупнейшие банки России пока не имеют климатических стратегий, политик, целей и т.д. При этом климатическая повестка сохраняет свою актуальность. Однако дальнейшему ее развитию в банковской сфере мешает недостаточная поддержка государства, отсутствие экономических стимулов для низкоуглеродных инвестиций, трудности расчета воздействия кредитного портфеля и нехватка профессиональных компетенций.

Как отмечают эксперты, верифицированная информация об устойчивом развитии заемщика, особенно данные о выбросах парниковых газов, позволит банкам более точно оценить потенциальные риски и выстроить стабильную бизнес-модель с учетом климатических факторов.

Пока что российские банки отстают от ведущих международных финансовых учреждений в части реализации климатической повестки. Только 30% оценили объемы выбросов парниковых газов от своей деятельности по охватам 1 и 2 (в мире — 75%), 10% подготовили климатические отчеты (в мире — 35%). Сбер в 2021 году одним из первых утвердил свою климатическую стратегию до 2023 года. При этом всего три банка в России поставили перед собой цель по достижению углеродной нейтральности.

- По разным оценкам, изменение климата увеличит частоту банковских кризисов по всему миру на 26–248%, а спасение неплатежеспособных банков станет дополнительным финансовым бременем в 5–15% ВВП в год и удвоит государственный долг по отношению к ВВП. Так что банки напрямую заинтересованы в том, чтобы минимизировать климатические изменения, - сообщила старший вице-президент по ESG банка Татьяна Завьялова.