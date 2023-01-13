В Самаре планируют отключить воду на нескольких улицах с 17 по 19 января 2023 года

Информация об отключениях - предварительная Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре сотрудники ресурсоснабжающих компаний продолжают проводить плановые работы на линиях водоснабжения. На нескольких улицах отключат воду.

По данным «РКС-Самара», без холодного водоснабжения останутся жители улиц: Галактионовской, 73-141; площади Куйбышева, 1 (с 17 января 08:00 до 18 января 00:00); Средне-Садовой, 64, 66, 68; Нагорной, 6, 10 (с 09:00 до 15:35 17 января); Достоевского, 45; Арзамасской, 113, 123, 126; Юридической, 49, 55, 63, 66, 68, 70 (с 09:00 до 16:00 19 января).

Ресурсники проведут техническое присоединение и замену задвижек. Пока информация предварительная. В течение недели список могут скорректировать.

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