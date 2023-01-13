В Самаре проведут лыжный марафон «Сокольи горы 2023» 28 января

Желающие могут принять участие в марафоне Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре пройдет традиционный лыжный марафон «Сокольи горы». Спортивное мероприятие проведут на территории спортивной школы «Чайка» 28 января 2023 года.

В этом году соревнование пройдут на дистанциях в 3 км, 11 км, 17 км, 34 км и 50 км. Также впервые используют новую систему хронометража, которая действует на крупнейших марафонах страны и мира. Персональный результат спортсмены получат на телефон уже после соревнования. Помимо этого, на пунктах питания жители смогут полакомиться мармеладом, овсяным печеньем и горячим морсом.

В прошлом году в мероприятия приняли участие около 800 желающих. Среди участников были представители не только Самарской, но и Ульяновской, Пензенской, Рязанской и Ярославской областей. Зарегистрироваться можно на официальном сайте.

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