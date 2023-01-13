Здание бывшего медвытрезвителя продают в Самаре почти за 13 млн рублей

Сейчас здание находится в федеральной собственности / Фото: torgi.gov.ru

В Самаре выставили на продажу здание бывшего медвытрезвителя. Оно находится на улице Тихвинской, 17 в Октябрьском районе.

Насколько известно, нового владельца ищут для одноэтажного кирпичного здания, которое ввели в эксплуатацию в 1980 году, и для земельного участка под ним. Их площадь составляет 349,7 и 429 квадратных метров соответственно.

Здание находится в федеральной собственности. Его оценили в 12,7 млн рублей. Шаг аукциона составит 639 400 рублей. Торги пройдут 16 февраля 2023 года на Единой электронной торговой площадке.

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