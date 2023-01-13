В Самарской области жильем обеспечили рекордное количество детей-сирот

Рекордное число льготников получило жилье Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области действует программа по предоставлению жилья льготной категории граждан. По итогам прошлого года, в регионе обеспечили жильем рекордное количество детей-сирот.

В регионе на совещании обсудили реализацию программы. Оказалось, в 2022 году 957 детей-сирот получили жилье. Область в прошлом году взяла обязательство обеспечить квартирами 891 ребенка, что значительно превышало показатели 2021 года. Из бюджета на эти цели предусмотрели 2,38 миллиарда рублей. План выполнили, а также смогли привлечь дополнительные источники финансирования. 732 льготника уже получили ключи от заветного жилья и стали новоселами. Остальные получат жилье до конца января.

Помимо этого, в регионе внедрили вариант жилищных сертификатов. Он дает льготникам более широкие возможности и самостоятельный выбор жилья.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.