В Куйбышевской железной дороге рассказали, каких необычных животных видели в поездах в 2022 году

Куйбышевская железная дорога перевезла в 2022 году более 4 тысяч животных Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Поездами Куйбышевской железной дороги в 2022 году пользовались не только люди, но и животные. Чаще всего это были, что неудивительно, собаки и кошки. Среди более экзотических животных, путешествовавших поездами, - кролики, морские свинки, хомяки, хорьки, шиншиллы, игуаны и попугай.

- За их состоянием в поездке наблюдали проводники пассажирских вагонов. Питомцев перевозили в багажном купе в соответствии с установленными правилами, - рассказали в пресс-службе Куйбышевской железной дороги.

Всего услугами перевозки питомцев без сопровождения хозяев граждане пользовались на Куйбышевской железной дороге в 2022 году более 4 тысяч раз.