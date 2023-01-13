В Самаре презентовали серию книг «Удивительная Русь»

Новые книги теперь есть в Самарской областной библиотеке
В Самаре прошла творческая встреча с автором Жанной Андриевской. В конференц-зале СОУНБ презентовали серию книг «Удивительная Русь».
Жанна Викторовна рассказала читателям и участникам встречи о новом проекте. Серия книг о русских традиция, культуре и иллюстрации рассказывает о жизни простых людей в старину, а также о том, во что верили люди, в чем искали вдохновение. В основе книг – научные изыскания и данный экспедиций.
Новые книги с автографами писателя уже есть в Самарской областной библиотеке. Об этом сообщили в пресс-службе СОУНБ.
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