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НовостиОбщество13 января 2023 14:56

В Самаре презентовали серию книг «Удивительная Русь»

Встреча с автором состоялась в СОУНБ
Алена ПРОВКИНА
Новые книги теперь есть в Самарской областной библиотеке

Новые книги теперь есть в Самарской областной библиотеке

В Самаре прошла творческая встреча с автором Жанной Андриевской. В конференц-зале СОУНБ презентовали серию книг «Удивительная Русь».

Жанна Викторовна рассказала читателям и участникам встречи о новом проекте. Серия книг о русских традиция, культуре и иллюстрации рассказывает о жизни простых людей в старину, а также о том, во что верили люди, в чем искали вдохновение. В основе книг – научные изыскания и данный экспедиций.

Новые книги с автографами писателя уже есть в Самарской областной библиотеке. Об этом сообщили в пресс-службе СОУНБ.

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