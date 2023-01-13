В Самаре один из стартовых котлованов для строительства новой станции метро готов на 95%

Один из котлованов близится к финальной стадии строительства. Фото: городская администрация

В Самаре специалисты беспрерывно продолжают строительство новой станции метро. Один из стартовых котлованов на улице Галактионовской готов на 95%.

По информации городской администрации, работы продолжались и в праздничные дни. На данный момент в завершающей стадии находится бетонирование фундаментной плиты. Переустройство инженерных сетей завершено на 75%. Работники отмечают, что стартовый котлован на пересечении улиц Полевой и Ново-Садовой будет готов уже к началу марта. Пока его устройство выполнено почти на 25%.

Строители стараются не мешать местным жителям и работают с 07:00 до 22:00. Ночью проводят только те работы, которые не создают шум.

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