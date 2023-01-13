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НовостиОбщество13 января 2023 16:54

В Самарской области рассказали о вреде застолья с алкогольными напитками

Это может привести к тяжелым последствиям
Алена ПРОВКИНА
Горожанам рекомендуют отказаться от спиртного

Горожанам рекомендуют отказаться от спиртного

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области специалисты рассказали о вреде застолья со спиртными напитками. Употребление алкоголя вредит всему организму.

По информации министерства здравоохранения региона, спиртные напитки могут привести к тяжелым последствиям – инсульту, инфаркту и обморожению. Главный враг Самарского областного клинического наркологического диспансера Андрей Щербань сообщает, что многие пациенты нуждаются в консультации невролога и терапевта из-за алкоголя.

Некоторые поступившие на лечение жители нуждаются в лечении врачей другого профиля – гастроэнтерология и терапия. Лучшая профилактика болезней – отказ от употребления алкоголя.

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