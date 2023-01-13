Глава Самарской области вручил Александру Ефанову Знак отличия «Почетный гражданин Самарской области»

Глава региона вручил награду Александру Ефанову. Фото: Андрей Савельев

Глава Самарской области Дмитрий Азаров вручил Знак отличия Александру Ефанову. В регионе состоялась торжественная церемония в рамках встречи губернатора с членами Клуба Почетных граждан.

Александр Ефанов работает в судебной системе более 35 лет. Он стоял у истоков создания Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда и Шестого кассационного суда общей юрисдикции. Сегодня Александр Ефанов возглавляет работу Шестого кассационного суда, где осуществляется пересмотр судебных актов, принятых в девяти регионах Приволжского федерального округа с населением порядка 22 миллионов человек.

Присвоению высокого звания предшествует многоуровневая процедура. При вынесении окончательного решения учитываются ходатайства Почетных граждан, ветеранских организаций, общественных объединений региона. Кандидатуру Александра Ефанова поддержали члены Клуба Почетных граждан, который возглавляет Герой Социалистического труда Максим Оводенко, Общественной палаты региона.

- Только настоящий профессионал может правильно поставить цель, определить пути ее достижения и взять на себя ответственность за результаты своего труда, результаты труда возглавляемого коллектива. Считаю, что именно эти качества – профессионализм, целеустремленность и высокая ответственность - характеризуют стиль Вашей работы, - сказал губернатор, поздравляя Александра Ефанова.

Александр Ефанов стал первым юристом в ряду Почетных граждан региона. Он выразил благодарность всем присутствующим.

- Я искренне рад за него, искренне рад за то, что мы приняли очень правильное, с моей точки зрения, решение по избранию его Почетным гражданином Самарской области. Мы стали юридической столицей нашего округа, и это очень значимо. Это почетно, ответственно и для города, и для нашей области. И для человека, который возглавляет этот суд, без всякого сомнения, ответственность очень высокая, - сказал президент СамГМУ, председатель Самарской Губернской Думы, академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, Почетный гражданин Самарской области Геннадий Котельников.

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